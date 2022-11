“Descubrí el púlsar, y la prensa me pedía que enseñara escote”

Publicado hace 51 minutos por Pilar_F.C. a lavanguardia.com

¿Edad? No somos nada si miras el cosmos, y lo que lleguemos a ser depende de que los jóvenes quieran seguir aprendiendo. En Cambridge era la paleta irlandesa cuando descubrí el primer púlsar en el universo, y ser mujer me costó el Nobel, pero me felicitaban por mi compromiso de boda