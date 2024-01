Publicado hace 17 minutos por cocolisto a cincodias.elpais.com

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha asegurado este jueves que la descarbonización de la industria aérea no será “fácil” y volar será más caro si no se llevan a cabo inversiones en combustibles más sostenibles para reducir las emisiones de carbono. Concretamente, ha hablado de 40 euros más por billete. “La descarbonización de la industria de la aviación no va a ser barata, va a costar mucho dinero. Y volar va a ser más caro, eso está claro”, ha explicado Gallego en una mesa enfocada en el reto del Pacto Verde europeo en la industria.