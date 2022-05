Publicado hace 36 minutos por candonga1 a elnacional.cat

No hay otra opción para un gobierno progresista que no sea arremangarse y meter a alguien en los colectores para llevar a cabo un desatranque democrático de la porquería que amenaza con anegar el sistema. No hay otra que fregar y purgar y legislar para intentar depurar los flujos malolientes del Estado español.