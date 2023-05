Desaparición Emily, habla el padre de la niña de Zaragoza: " Me preocupa que su madre se la haya llevado fuera de España"

Publicado hace 52 minutos por Paperboy a elcierredigital.com

La pequeña Emily Vaquero desapareció el pasado viernes en la ciudad de Zaragoza, donde reside con sus padres. La relación con la madre de la menor no era muy buena. “Nos encontramos en pleno proceso de divorcio y por ello, hay veces en las que se desatan situaciones de carácter tenso en casa. Yo no quiero que mi hija presencie discusiones. Llevamos una temporada muy mal, aunque no esperaba que pudiéramos llegar a este punto”. Teme que haya podido salir del país con la niña.