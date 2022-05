Publicado hace 35 minutos por Mbappe13yu a lavozdegalicia.es

A no ser que exista una causa incontestable, que la propia lógica indica, todo abuelo debería poder ver a sus nietos. Así lo ampara el Código Civil cuando dice que no se puede prohibir a un hijo, sin justa causa, que se relacione con la familia extensa (artículo 160). Como ya ha declarado el Tribunal Supremo, no es posible impedir o limitar el derecho de los niños al contacto con sus abuelos por falta de entendimiento familiar.