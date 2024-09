El derecho a cobrar aunque no estés trabajando

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Uno de los cuentos favoritos de los empresaurios hispánicos es aquel que dice que solo te tiene que pagar el tiempo en el que estés produciendo o trabajando realmente, pero no el tiempo en el que no estés haciendo nada. Pero por otro lado es el empresaurio el que te tiene que proporcionar ocupación y el que dice lo que vas a hacer o no hacer, por lo que este cuento es mentira, como todos los cuentos.