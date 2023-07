La derecha sumaría mayoría absoluta si el PP tuviera los votos perdidos de Vox

Publicado hace 9 minutos por Tarod a niusdiario.es

El voto de la derecha está en máximos históricos con más de 11 millones de votos. Si los votos de Vox en aquellas circunscripciones donde no obtuvo representación el 23J hubieran ido al PP, la derecha sumaría ahora mayoría absoluta. El PP, Vox, UPN y Coalición Canaria -coaligados con el PP en el Gobierno canario- alcanzarían los 178 diputados si esos votos de Vox no se hubieran perdido al no convertirse en escaños.