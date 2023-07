La democracia según Feijóo

Publicado hace 2 horas por nereira a nuevatribuna.es

Quienes conocen a Núñez Feijóo de su larga estancia en las instituciones gallegas saben que se mueve bien en el barro, en el cieno, en las aguas pantanosas, en aquellos lugares donde la educación no es necesaria porque no se considera al contrario como persona sino como intruso al que hay que sacar del territorio propio como si fuese la peor de las alimañas. Y, alimañas son todos aquellos que no piensan igual, que se salen de los pequeños márgenes intelectuales de quien se considera por derecho propio legítimo representante de la España eterna.