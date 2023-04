Publicado hace 1 hora por nereira a elpais.com

La Comunidad de Madrid ha pagado en los últimos meses por fallos como muertes de bebé en el parto, un infarto desatendido o una extracción de la costilla equivocada.De 9.000 euros por un embarazo no deseado a 4.500 por un tumor detectado y no comunicado al paciente. Por debajo de 10.000 euros hay múltiples indemnizaciones. Por ejemplo, se pagan 9.000 a un paciente que se sometió a una vasectomía sin que se le advirtiera de los riesgos de recanalización, lo que derivó en un embarazo no deseado.