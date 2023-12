Publicado hace 5 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a 20minutos.es

Actualmente, ambos dependen de los ahorros de Caroline y la ayuda de su familia, aunque para ellos eso no es un problema. Como ha explicado, "el costo de vida es inexistente", pues la comida es "barata y abundante", aunque no puede evitar echar de menos Inglaterra. Por ello, en un futuro no duda en presentarle a su familia a Rómulo y de paso llevarle a su país natal. Caroline Knight, de 34 años, era profesora de yoga hasta que decidió viajar a Perú durante la pandemia. El joven, de 20 años, vivía en el Amazonas, por lo que Caroline no lo dudó.