El Defensor del Paciente denuncia intervenciones quirúrgicas en Madrid que no se realizan «por falta de material»

La asociación Defensor del Paciente ha denunciado la supuesta existencia de casos en la Comunidad de Madrid en los que no se puede intervenir quirúrgicamente a pacientes «por falta de instrumental», y solicita por ello a la Fiscal Superior de Madrid, María Pilar Rodríguez, que abra una investigación. añade que «tras realizar varias llamadas a admisión me confirman que estoy en la lista de espera, hasta que a fecha 27/07 /2023 por el retraso e ir mi salud a peor, mediante llamada telefónica me informan que no voy a ser operada por falta de…