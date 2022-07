Defender el derecho a la protesta… también en Cuba

Publicado hace 1 hora por Andaui a ctxt.es

Los delitos de ‘sedición’ no pueden ser utilizados para juzgar una protesta callejera. El ‘ultraje’ de símbolos no puede justificar penas de cárcel. No deberíamos crear ‘zonas de excepción’. En Cuba, los tribunales han estado muy activos en estos meses condenando a decenas de manifestantes del 11-J de 2021 y referentes del Movimiento San Isidro (MSI) a largas penas de cárcel. Hasta 25 años.