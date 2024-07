Debate presidencial » JRMora, humor gráfico

Publicado hace 17 minutos por ccguy a jrmora.com

Imagino a alguien que no sepa nada sobre la política, la sociedad y la cultura estadounidenses viendo este debate y quedándose con la sensación de que no ha aprendido ni descubierto absolutamente nada y de haber pillado algo, con casi toda seguridad sea falso. El sociópata y delincuente de Trump, que no necesita, ni sabe, hacer otra cosa que seguir esparciendo las mentiras que sus fanáticos quieren creer y escuchar, hizo lo suyo. Biden se presentó cuajado y, por momentos, con los servidores caídos.