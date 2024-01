Publicado hace 1 hora por Dav3n a europapress.es

No obstante, el responsable ucraniano ha pedido a los participantes que se abstengan de plantear un posible alto el fuego en Ucrania porque "definitivamente no es el camino hacia la paz". "Los rusos no quieren la paz. Quieren dominación. Entonces, la elección es simple: o perdemos y desaparecimos - o ganamos y seguimos viviendo. Y estamos luchando", ha aseverado.