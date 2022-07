Publicado hace 45 minutos por Temple_97 a elperiodico.com

Entrevista al cocinero David de Jorge sobre su salud y proceso personal. La tele le ayudó a tomar conciencia de su situación: "Me di cuenta de que tenía que resolver esa situación o me moriría". Tuvo, además ayuda personal y profesional (pasó por quirófano). Y así fue como dejó de ser esa "persona ahogada que necesitaba apoyarse en la encimera de la cocina porque no podía con su alma", que "vivía empachado"