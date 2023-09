David Albelda: «A los políticos les reprocho que podrían haber actuado en su día contra Rubiales y lo hacen ahora politizando la situación»

Publicado hace 47 minutos por mogukceri a sport.jotdown.es

«A los políticos les reprocho que podrían haber actuado en su día contra Rubiales, y lo hacen ahora politizando la situación, el consentimiento o no del beso y aprovechando todo para sus campañas políticas. Los ciudadanos no podemos ser tan ingenuos de caer en eso. A nivel personal, me declaro del lado de Jenni Hermoso y, al mismo tiempo, no puedo compartir que eso se catalogue de agresión sexual»