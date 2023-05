David, afectado por las obras del Metro en San Fernando de Henares: "Mi hija me pregunta dónde dejan los Reyes Magos los regalos a los que les han tirado la casa"

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a cadenaser.com

"Desde mi balcón veo muchos solares derribados y muchos edificios con orden de demolición que todavía no sabemos cuando los van a demoler", asegura David, que explica que hay muchas familias que están pagando hipotecas y sus casas van a ser demolidas u otros que siguen pagando una hipoteca de una casa que ya no existe, además de tener que afrontar el alquiler, porque, según denuncia "las ayudas de la Comunidad de Madrid no llegan".