Dato sorprendente: sólo un 10% de los estadounidenses está satisfecho con la democracia en su país

Un dato llamativo en el país que abraza la bandera de la democracia como uno de sus pilares. Apenas el 10% de los estadounidenses aprueba de la manera en que la democracia funciona en Estados Unidos y cómo representa a los intereses de la ciudadanía, revela una encuesta difundida este viernes. Según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, la mayoría de los adultos en Estados Unidos dicen que las leyes y políticas no están funcionando en cuanto a representar lo que la mayoría desea, en temas como la economía...