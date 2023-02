Las dagas voladoras de Macarena Olona persiguen a Vox

Publicado hace 23 minutos por Beltenebros a eldiario.es

Vox no se atreve a mencionar a Olona para defenderse de sus ataques, porque aún teme lo que pueda contar. De momento, ella amenaza mucho pero no termina de contar dónde está el punto débil de la Estrella de la Muerte...El partido optó el lunes por la negación. En la rueda de prensa, Jorge Buxadé no pronunció en ningún momento la palabra 'Olona', a pesar de que los periodistas hicieron varias preguntas sobre las acusaciones que había hecho su antigua portavoz parlamentaria. Le preguntaban por Olona y él respondía con Évole (para insultarle)...