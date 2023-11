Publicado hace 1 hora por fperearuz a eldiario.es

Ahora bien, en principio No sé de qué me hablas no tendrá margen para que pueda abordar la política. Así lo ha decidido TVE, y lamenta su presentadora. “Hay una cosa que me da mucha rabia y es que no nos dejen hacer política, igual que pasaba en Movistar”, afirma Milá, que por mucho que diga lo contrario, sabe bien de lo que habla.