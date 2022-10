Cumplir la ley

Publicado hace 41 minutos por senador a eldiario.es

Este martes pude ver la excepcional En los márgenes, la película dirigida por Juan Diego Botto sobre los desahucios, que no puedo más que recomendar. Es la historia de una vergüenza nacional: de esa España que abolió las leyes del mercado para salvar a la banca, pero no hizo lo mismo con tantas familias que se quedaron en la calle por no poder pagar.