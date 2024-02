Publicado hace 2 horas por Dragstat a cope.es

Eran representantes de la empresa, la cual había firmado un trato por 100.000 dólares vestir su ropa. El atleta se habría arrepentido, decidió no cumplir con su parte y devolver el dinero, pero la entidad china solo quería que Kiptum no se echase atrás con respecto a lo firmado previamente y para eso fueron los cuatro representantes, para renegociar el acuerdo. Estas cuatro personas se presentaron de forma voluntaria a la Policía para declarar sobre el fallecimiento. No están detenidos de manera formal.