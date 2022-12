Publicado hace 33 minutos por coldchiliandhotchilly a elpais.com

La tiktoker Lola Lolita fue una de las invitadas al quinto aniversario de Playz.habló de cómo se percibe su trabajo como influence. Había jóvenes que, según ella, le decían “ojalá yo también [pudiera] ser influencer y vivir del cuento”. Entonces añadió: “Lo ven todo superidílico, la gente ve solo ahí un par de tiktoks de 15 segundos y dice: joer esta chiquita no ha pegado ni un palo al agua, pero no tienen ni idea de todo lo que hay detrás y no me voy a poner aquí a dar chapa”.