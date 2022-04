¿En cuánto riesgo legal se encuentra Hunter Biden? (ENG)

Publicado hace 18 minutos por hatunruna a vox.com

La investigación de los fiscales federales sobre Hunter Biden se está calentando y la acusación del hijo del presidente es una posibilidad real, sugiere una serie reciente de informes. The New York Times, Wall Street Journal, ABC News, CBS News, CNN y Associated Press han publicado historias en las últimas semanas con un tema similar: la investigación, dirigida por la oficina del fiscal federal en Delaware, se ha vuelto cada vez más activa. con testigos testificando ante un gran jurado. La investigación se centra en el trabajo bien ...