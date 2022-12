Publicado hace 48 minutos por manzitor a eldiario.es

“Es una vergüenza que una administración pública no cumpla con sus obligaciones contractuales”, explica Julián Nieva, alcalde socialista de Manzanares, a elDiarioclm.es. “La localidad recibe un servicio de agua depurada que es propiedad de nuestro Ayuntamiento y no la pagan. Pero ese Consistorio sí que se la cobra a sus vecinos a precios muy elevados (hasta tres veces más). La pregunta es donde está ese dinero y por qué no paga las facturas”.