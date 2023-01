Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a jotdown.es

Soy periodista porque me gusta contar qué ocurre a quien no lo sabe. La mayoría de veces solo puedo explicar algo que ya es más o menos conocido o esperado: detalles nuevos de un país, de un hecho, de un partido. La mayoría de esas noticias no provocan asombro. Otras veces, más raras, se puede dar una exclusiva, algo nuevo. Nadie lo sabe y un periodista o medio llega y lo cuenta. Hay exclusivas de muchos tamaños. Me resulta inimaginable pensar en esa sensación magnífica de cuando todo era exclusiva.