Cuando Joe Manchin salvó el mundo (Roger Senserrich)

La decisión de Manchin la semana pasada de apoyar una ley de cambio climático es una noticia tremendamente importante, no sólo para la agenda de Biden, sino para el resto del planeta. La ley será conocida como la “inflation reduction act” (ley para reducir la inflación), no como una ley de cambio climático. El cambio se debe a algo que muchos expertos y algunos patanes indocumentados llevamos diciendo desde hace tiempo, la idea de que es hora de hablar sobre las leyes medioambientales como una oportunidad, no un coste.