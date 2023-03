Cuando Escrivá no quería subir las cotizaciones que ahora arruinarán el empleo

Publicado hace 1 hora por g3_g3 a eldebate.com

El ministro de la Seguridad Social pasó por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como su primer presidente de 2014 a 2020. En aquellos años defendía que no se debían subir las cotizaciones porque España «supera ya en seis puntos la media de la OCDE». Entonces, aquello no arreglaba las pensiones, ahora sí. Escrivá decía en 2019 que «se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, si no únicamente una reconfiguración de las mismas»