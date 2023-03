Cuando la burocracia española te roba años de vida

Publicado hace 1 hora por Deckardio a elconfidencial.com

A pesar de la voluntad de dar salida a las decenas de miles de homologaciones y equivalencias pendientes, muchos siguen sin ver la luz al final del túnel años más tarde (...) Eduardo Delany, que a principios de este año se plantaba día sí, día también, en la puesta del Ministerio de Universidades con una pancarta que rezaba "me llamo Eduardo Delany, llevo 32 meses esperando la homologación de un título obtenido en la UE y llevo tres años preparando unas oposiciones a las que no me puedo presentar.