EEUU un grupo de mujeres lucha contra el “adoctrinamiento” de lo políticamente correcto (woke). Son “Moms for liberty” (Madres por la libertad), que reclaman el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos y participan en el gran foro de la derecha ultraconservadora CPAC. “Miramos a Estados Unidos, a padres intentando que reabrieran las escuelas y que no se impusieran las mascarillas a sus hijos. No sabían cómo podían ser efectivos a la hora de marcar la diferencia, y nos dijimos: Montemos esta organización para ayudarles.