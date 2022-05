La crítica de Monegal: La conexión Puigdemont-Rusia en TV-3 no cautiva

Publicado hace 21 minutos por Vlemix a elperiodico.com

Ese asunto de las reuniones de Puigdemont el día antes de la proclamación de la DUI con emisarios rusos ha sido resaltado en las cadenas del telehipódromo estatal. Les aconsejo que sigan estas investigaciones. Parece que no es un solo emisario, sino varios, los que fueron recibidos por el entonces 'president' en su residencia oficial. Les digo a ustedes que sigan el asunto porque según que botón pulsen del mando a distancia no se enterarán de nada en absoluto. En TV-3, por ejemplo, este tema no interesa. Callar y disimular es la consigna.