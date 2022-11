Publicado hace 51 minutos por Verdaderofalso a sportyou.es

“Me siento traicionado”, “No solo lo he sentido este año, también el año pasado, me han convertido en una oveja negra”, ha señalado el portugués en una conversación donde ha reconocido que su relación con Ten Hag está rota. “No le tengo respeto porque él no me respeta”, ha zanjado.