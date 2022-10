"Los crímenes de guerra no prescriben", asegura el fiscal de la Corte Penal Internacional

Publicado hace 1 hora por nereira a es.euronews.com

Vladímir Putin no sería inmune a un juicio por crímenes de guerra, si las pruebas apuntasen hacia él. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim A. A. Khan QC, que actualmente investiga los delitos sobre el terreno en Ucrania, ha explicado a Euronews que el cargo del presidente de Rusia no le permitiría escapar con impunidad."Ni la orden de un superior es una defensa, ni la posición oficial de un individuo como general o como presidente o primer ministro es motivo de inmunidad... no hay inmunidad para los crímenes internacionales.