El COVID que no cesa: "Solo andar me supone un martirio"

Publicado hace 1 hora por Cam_avm_39 a cadenaser.com

Es el caso de Lola Marín López, que ha venido a Madrid desde Cádiz para denunciar su situación: "Pasé el COVID con graves problemas pero logré salir. Días después se me quedaron paralizados tres de los dedos de la mano izquierda y a día de hoy sigo igual... me pasan de médico en médico y lo único que me dicen es que he perdido fibras nerviosas pero no saben el porqué. Soy limpiadora y no puedo abrir ni una pinza de ropa. No me quieren reconocer que es COVID persistente, los médicos te lo dicen de palabra pero no por escrito.