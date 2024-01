Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a factual.afp.com

La Corte Suprema de Estados Unidos no falló a favor del abogado estadounidense Robert Kennedy Jr. dictaminando que las vacunas anticovid de ARN mensajero no son vacunas, a diferencia de lo que aseguran publicaciones compartidas más de 1.500 veces desde el 1 de noviembre de 2023. No hay registro de dicha decisión