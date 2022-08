La Corte australiana multa con 42 millones de dólares a Google por engañar a sus usuarios

Publicado hace 36 minutos por nereira a heraldo.es

El Tribunal Federal de Australia impuso este viernes una multa de 60 millones de dólares australianos (42,7 millones de dólares, 41,3 millones de euros) a Google por engañar a los usuarios de teléfonos móviles con sistema Android respecto a la recolección de sus datos de localización.La ACCC argumentó que Google engañó a alrededor de 1,3 millones de usuarios al no explicar adecuadamente que estas configuraciones debían ser apagadas manualmente si los consumidores no querían que Google recolecte, mantenga y use la información sobre su localiza