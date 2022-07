La corta lista de adversarios que podrían desbancar al Rafale en la India [ENG]

Publicado hace 35 minutos por minossabe a eurasiantimes.com

Lockhead ofrece fabricar en consorcio en la India el F-21, pero los funcionarios indios creen que el caza indio Tejas es superior a este avión y al Gripen. Otra cosa sería que se ofreciera el F-35, pero de momento no ha sucedido. La India licitará 114 nuevos cazas para forjar una fuerza aérea de 450 aviones, pero no parece que ni el Eurofighter ni el Su-35 sean rivales para el ya evaluado Rafale, del que India ha ordenado ya 36 unidades, y los oficiales indios parecen decantarse por el francés, a no ser que haya un vuelco a lo AUKUS a última ho