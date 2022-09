¿Se convertirá la península en un 'cementerio de huracanes'?

Publicado hace 2 días por Mauro_Nacho a niusdiario.es

“Los restos de Danielle van a morir con nosotros, y gracias a esa muerte mansa nos van a llegar lluvias. Es una buenísima noticia”. Francisco Martín, meteorólogo de Meteored, habla del ex huracán Danielle, ya convertido en borrasca. Y explica que no es el único del que debemos estar pendientes. Los restos de otro huracán, de nombre Earl, pueden acabar llegando también. Podríamos volvernos un cementerio de ex huracanes, este septiembre.