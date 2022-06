«El convenio de hostelería lleva congelado desde 2010», dice ELA

Publicado hace 35 minutos por senfet a diariovasco.com

«lleva desde el año 2010 sin renovar su convenio y con los salarios congelados desde entonces. Urge una renovación del mismo y una actualización de los sueldos. Durante el periodo de decaimiento, muchas empresas aprovecharon las nuevas contrataciones para aplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)» «El problema de la hostelería no solo está en los salarios. Los horarios no están controlados y ninguna empresa quiere implantar el registro horario puesto que hay muchas horas que no se pagan. Además, se vulneran los derechos de los descansos»