La contrarreforma laboral choca con Bruselas y el contrato de obra

Publicado hace 9 meses por --681848-- a larazon.es

Los empresarios no están dispuestos a aceptar esta vez un mal acuerdo con tal de mantener abiertas las puertas del Ministerio de Trabajo. No en lo que se refiere a la contrarreforma laboral, materia en la que tienen derecho de veto porque así lo quiere Bruselas, que condiciona cualquier modificación en esta materia al pleno respeto al acuerdo en el marco del diálogo social. Y de momento, la última oferta planteada sobre la mesa no convence a la patronal, que rechaza de forma unánime los planteamientos de la ministra del ramo, Yolanda Díaz.