Las continuas violaciones de la GPL por parte de John Deere (ENG)

Publicado hace 1 hora por ccguy a sfconservancy.org

(...) Lamentablemente, los fabricantes de equipos agrícolas, que se benefician enormemente del software fácilmente disponible que pueden proporcionar como parte de las herramientas agrícolas (tractores, cosechadoras, etc.) que venden a los agricultores, no están cumpliendo con el derecho a las licencias de reparación del software que han decidido utilizar en estas herramientas agrícolas. Como resultado, los agricultores se ven privados de su medio de vida si el fabricante de maquinaria agrícola no desea reparar sus aperos (...)