Consultorio de sexo: "Recorro el cuerpo de mi mujer palmo a palmo, pero ella es muy pasiva, dice que no le sale y a mí me entristece"

Publicado hace 25 minutos por Ariesun24 a 20minutos.es

PREGUNTA Entiendo el “sexo” como un acto de goce mutuo. Yo recorro el cuerpo de mi mujer palmo a palmo, si se me permite la exageración, pero ella sin embargo es muy pasiva, no utiliza las manos para nada y creo que hay más partes erógenas en los hombres más allá del pene. Cuando lo hablo con ella dice que no le sale y a mí me entristece. Somos muy jóvenes (ambos 28 años) pero siempre ha sido así, desde que empezamos a salir con 24. La frecuencia de encuentros es muy alta, así que no es un tema de inapetencia, creo. Raúl.