Consultorio de Psicología: "Mi hermana se insinúa a mi marido con ropas escotadas, que tenga confianza con él me repele y me asusta"

Mi hermana lleva viviendo con nosotros 3 meses desde que su pareja y ella lo dejaron. Últimamente más que nunca se pasea por casa frente a nosotros con ropas escotadas y muy cortas, y cuando estamos en el salón se sienta o acuesta de formas aún más sugerentes al lado de mi chico, sin pensar que hay otras dos personas en casa, no parece importarle. No creo que ella haya hecho nada malo y confío en mi chico, pero es que no soporto esta situación. Me molesta que siempre esté de bromas con él y todo el rato hablándole se sus traumas de pareja.