NathanielMaris elpais.com

Cuando se repite que la llamada ley del solo sí es sí cambia las cosas porque pone la falta de consentimiento en el centro de los atentados contra la libertad sexual, no puede estarse diciendo que antes no fuera esa la cuestión central. Los anteriores delitos de abuso y agresión sexual consistían, obviamente, en la ausencia de consentimiento, porque el sexo consentido entre adultos no es delito