La Consejera desvincula el turismo como origen de los males en vivienda porque los extranjeros no encajan en el patrón del canario, pues optan por apartamentos con buenos servicios o chalets de lujo

La consejera de Turismo del Gobierno Canario, Yaiza Castilla, ha afirmado que limitar la compra de propiedades a extranjeros no solucionaría el problema de la vivienda en Canarias. Según la consejera, los ciudadanos extranjeros no residentes que compran en las islas no encajan en el patrón de vivienda que busca el residente canario, pues los extranjeros optan por apartamentos con piscina y buenos servicios o chalets de lujo. Castilla, ha pedido intentar solucionar este problema "sin morder la mano que nos da de comer, el turismo"