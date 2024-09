Publicado hace 22 minutos por Tarod a elmundo.es

La proposición no de ley del PP saldrá adelante este miércoles con el respaldo de Vox, los nacionalistas vascos y Coalición Canaria. No obstante, la aprobación de la proposición no de ley, aunque implica de facto un mandato que el Congreso envía al Gobierno, puede ser obviada por el Ejecutivo. Se trata pues, más de una medida simbólica que de un paso con resultados efectivos pero que, sin duda, es muy importante para la oposición al régimen.