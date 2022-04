Publicado hace 2 horas por nikon3500 a bbc-com.translate.goog

“A punta de pistola me llevó a una casa cercana. Me ordenó: 'Quítate la ropa o te mato'. Siguió amenazándome con matarme si no hacía lo que me decía. Luego comenzó a violarme”, dijo. Anna describió a su atacante como un combatiente checheno joven y delgado aliado con Rusia. "Mientras me violaba, entraron cuatro soldados más. Pensé que estaba muerta. Pero se lo llevaron. Nunca más lo volví a ver", dijo. Ella cree que fue salvada por una unidad separada de soldados rusos.