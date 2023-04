La confianza mundial en las vacunas cae por la pandemia, que deja a 67 millones de niños sin inmunizar

Publicado hace 55 minutos por doctoragridulce a elpais.com

La pandemia de covid-19 ha hecho que las personas confíen menos en las vacunas y que 67 millones de niños no hayan sido inmunizados, total o parcialmente, contra enfermedades prevenibles como el sarampión, el tétanos, la tosferina o la difteria. Porque sus padres o cuidadores no han querido o porque no han tenido acceso a las dosis debido a los confinamientos, la interrupción de los servicios sanitarios o el hecho de que la mayoría de los recursos se destinó a frenar el coronavirus.