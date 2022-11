Publicado hace 1 hora por liztorra a martinendaracoll.com

Nada más llegar a la sala, organizadores me informaron de que había habido quejas sobre mí por comentarios que había hecho en las redes sociales. Me invitaron a marcharme porque mi presencia hacía que el espacio no fuera seguro para algunas personas. A diferencia de otros años, las charlas no fueron grabadas ni retransmitidas. En mi artículo sobre PRISMA Ciencia expliqué cómo la organización tergiversa la ciencia para apoyar sus posturas políticas en su white paper a favor de la Ley Trans.