¿”Conejos pirómanos”?: la criticada tesis de ministro chileno sobre la propagación de los incendios en el sur de Chile

Publicado hace 1 hora por Paladio a eldinamo.cl

“Yo no tenía idea y lo aprendí ahora. Cuando parte un incendio, los conejos se queman y parten arrancando para una zona donde no hay fuego. Y ellos llevan el fuego para otro sector. Me contaban que en otro incendio en la Región del Biobío, acá mismo, habían personas dedicadas solamente a dispararles a esos conejos para que no trasladaran el fuego. Después, las pavesas, el trayecto que hacen, es de hasta un kilómetro”, fueron parte de sus declaraciones en una entrevista concedida a TVU.